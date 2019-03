Le Paris Saint-Germain accueillera l’Olympique de Marseille demain soir au Parc des Princes (à 21h, match à suivre en direct commenté sur notre site), pour la première sortie à domicile des joueurs parisiens depuis la déroute contre Manchester United en huitième de finale de Ligue des champions (défaite 1-3).

Pour cette rencontre, Thomas Tuchel devra composer sans trois attaquants : Edinson Cavani (blessure à la hanche), Julian Draxler (cuisse) et Neymar (pied droit). « Cavani, Draxler et Neymar sont blessés et indisponibles pour demain. Tous les autres joueurs sont avec l’équipe. », a indiqué l’entraîneur allemand en conférence de presse.