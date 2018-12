Malgré ses 13 buts et ses 2 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues cette saison, Edinson Cavani est souvent annoncé partant du PSG. En cause, sa relation supposée difficile avec ses compères d’attaque Neymar et Kylian Mbappé. Alors que des rumeurs l’envoyaient à Naples, ou encore à l’Atlético de Madrid, une dernière faisait état d’une offre de Guangzhou Evergrande.

Mais il semblerait que la formation chinoise n’est pas approchée le club parisien pour l’attaquant uruguayen. C’est en tout cas ce qu’ont déclaré certaines sources à la chaîne de télévision chinoise CGTN. « Il n’y a eu aucune offre et aucune approche pour Cavani. Il sera extrêmement difficile pour nous d’acheter de bons joueurs sur le marché des transferts. Le club ne restera pas compétitif (pour enrôler de grands joueurs, NDLR) après l’entrée en vigueur du plafond salarial. »