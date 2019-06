Le 24 mai dernier, le Paris Saint-Germain prenait une décision surprenante, en annonçant la dissolution de son équipe réserve, car il « a constaté que l’environnement de son équipe réserve n’offrait plus les conditions souhaitables pour le développement de ses jeunes talents. » Et comme l’indique Le Parisien, cela pourrait profiter à la troisième équipe du club de la capitale.

Cette saison, la réserve du PSG évoluait en National 2, mais la décision de la supprimer la fait automatiquement reléguer en National 3. Une situation qu’entend bien exploiter la troisième équipe parisienne, qui veut prendre la place de la réserve et ainsi jouer en National 3 l’an prochain (elle évolue actuellement en Régional 1, la division juste en dessous du National 3). « On n’était pas préparés à ça, mais cette troisième équipe pourrait devenir la deuxième équipe du club et se retrouver en N 3, confirme Jack Jacquet, le vice-président de l’Association, en charge de la 3e équipe du PSG. Il reste encore quelques détails à régler. Nous sommes en concertation avec la cellule pro. »

