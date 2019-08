Arrivé en provenance de l’AS Monaco pour 23 millions d’euros (hors bonus), Layvin Kurzawa (26 ans) entre désormais dans sa dernière année de contrat au Paris Saint-Germain. Après une discussion avec le directeur sportif du PSG Leonardo, le défenseur a appris qu’il pourra partir en cas d’offre jugée satisfaisante rapporte l’Equipe.

En effet, le club de la capitale a décidé de prendre les choses en main avec ses joueurs en fin de contrat pour éviter un nouvel épisode Adrien Rabiot, parti libre à la Juventus de Turin. Cela a notamment été le cas avec Kevin Trapp, qui s’est finalement engagé avec l’Eintracht Francfort à un an de la fin de son bail. D’autres joueurs sont dans le même cas cette année, à savoir Thiago Silva, Edinson Cavani et Thomas Meunier. Mais priorité au latéral gauche français, qui souhaite jouer dans un club compétitif. West Ham, la Fiorentina ou encore Tottenham avaient montré un intérêt pour le français cet été. Le club parisien et son joueur auront jusqu’au 2 septembre, date de clôture du mercato en France, pour trouver un challenge adéquat. En Espagne, un club du top 8 se serait manifesté récemment. Si rien n’est trouvé, l’international tricolore (13 sélections) pourra s’engager librement où il le souhaite dès janvier prochain.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10