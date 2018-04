Présent sur le banc de touche ce soir face à Guingamp, Thomas Meunier a été sifflé par une partie du public du Parc des Princes à l’annonce de son nom. Une banderole a même fait son apparition en tribune avec cette inscription : « Contrairement à vos contrats, le respect n’est pas négociable ». Le CUP a publié un communiqué exigeant le respect de l’institution de la part des joueurs il y a deux jours.

Ces sifflets font suite au "like" du défenseur belge sur les réseaux sociaux d’une photo montrant le tifo du Vélodrome jeudi dernier en demi-finale de League Europa. Le joueur avait répondu à travers un message. « Sachez que mon implication et ma passion vous sont dévouées à 1000% et le fait d’aimer ce qui se fait ailleurs en France ne doit en AUCUN cas remettre en question le respect et l’envie que j’ai de me battre pour les rouges et bleus. »