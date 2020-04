Neymar est rentré au Brésil pendant l’arrêt du football. Pendant son temps libre, l’ancien joueur du FC Barcelone se maintient en forme. Il a également reçu les bons conseils de son compatriote Zico pour franchir un cap dans sa carrière. La légende brésilienne n’y est pas allée par quatre chemins. Comme il l’a rapporté dans un interview pour la Gazzetta dello Sport, Zico a demandé au joueur du PSG d’être plus professionnel en suivant l’exemple de deux hommes bien précis.

« J’aime vraiment Ney et sa façon de jouer est incroyable. Mais il doit se montrer plus professionnel comme Messi et Ronaldo qui vivent pour le football. Neymar a trop de distractions. Je lui ai récemment parlé et je lui ai demandé d’être plus pro », s’est-il exprimé. Ces paroles visent notamment les soirées auxquelles prend part le Brésilien. Des conseils qui pourraient aider Neymar notamment à remporter la C1 avec le PSG. En tout cas, Zico pense qu’il en est capable. Ce n’est pas la première fois qu’il tente de mettre son compatriote sur les bons rails.