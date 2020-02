Mauro Icardi n’est plus en confiance. Et le but généreusement accordé à Nantes ne l’a pas vraiment relancé, en témoigne un nouveau match décevant face à l’OL dimanche soir. Mais l’Argentin de 26 ans peut compter sur la confiance de son entraîneur, qui, s’il admet bien un coup de moins bien, a foi en la capacité de son joueur à surmonter cette mauvaise passe.