Après les révélations des Football Leaks sur le fichage ethnique de jeunes joueurs, le PSG est dans la tourmente. C’est dans ce contexte difficile que les dirigeants du club parisien vont rencontrer, dans la semaine, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et la secrétaire d’État à l’Égalité entre les femmes et les hommes et à la Lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa. C’est cette dernière qui l’a annoncé sur France 3.

« Nous nous réservons tous les droits d’agir, rien n’est fermé, mais d’abord nous allons recevoir le club pour savoir ce qu’il a à dire », a-t-elle déclaré aujourd’hui, rappelant que ce fichage ethnique « consternant » est interdit en France. Dans cette affaire, la Ligue des droits de l’homme a porté plainte contre X pour « discrimination et pour collecte et traitement de données à caractère personnel faisant apparaître les origines raciales ou ethniques ». De son côté, la FFF a saisi le Conseil national de l’éthique.