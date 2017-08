Attendu par la justice espagnole pour s’expliquer face aux accusations d’évasion fiscale dont il est accusé, Cristiano Ronaldo s’est présenté devant le juge ce matin. Et s’il n’a pas souhaité s’exprimer face aux médias venus en masse, le joueur du Real Madrid n’a pas gardé le silence pour autant.

« Le procureur connaît tous les détails de mes revenus, parce que nous les lui avons communiqué. Je n’ai jamais rien caché, et je n’ai eu l’intention d’échapper aux impôts. Je fais toujours mes déclarations d’impôts de manière volontaire parce que je pense que l’on doit tous déclarer et payer des impôts par rapport à nos revenus », a déclaré le joueur via un communiqué publié par la presse espagnole.