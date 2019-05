La situation de Sergio Ramos est ambiguë au Real Madrid. Le capitaine espagnol, taulier de la Casa Blanca depuis son arrivée en 2005, pourrait bien quitter le navire madrilène cet été, malgré le vœu de son entraîneur, Zinedine Zidane, qui tente de le convaincre de rester. Mais les relations très tendues entre Ramos et le président du Real, Florentino Pérez, pourraient sceller le destin du défenseur central.

L’émission El partidazo de COPE nous en apprend d’ailleurs plus sur les raisons de ce malaise entre le joueur et son dirigeant. Ramos ne supporterait pas que Pérez rejette sur lui la faute de l’élimination contre l’Ajax Amsterdam en C1 (Ramos avait fait exprès de se prendre un carton jaune au match aller, sûr de la qualification de son club, ce qui l’avait suspendu pour le retour, où le Real a été éliminé) et dise dans son dos qu’il s’est volontairement « effacé » de la fin de saison des Merengues (il n’a pas participé aux 8 derniers matches de Liga en raison d’une blessure au mollet). Désormais, Sergio Ramos espère que son club voudra bien le laisser partir libre cet été (alors que son contrat expire en 2021) pour qu’il puisse s’envoler vers une autre équipe, peut-être en Chine. À moins que ses relations avec Pérez ne s’améliorent prochainement et que Zidane lui donne des garanties sur la situation du Real pour la saison 2019/2020.