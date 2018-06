Mateo Kovacic veut quitter le Real Madrid, et il l’a fait savoir. « Je suis au Real Madrid depuis trois ans et je n’ai pas joué assez, c’est quelque chose qui a affecté mon statut en équipe nationale. Et ça ne me rend pas heureux. C’est pour ça que le mieux est de changer d’équipe », a-t-il notamment confié.

Et selon Marca, le Real Madrid n’est pas prêt à faciliter un départ du joueur croate, sous contrat jusqu’en 2021 et avec une clause libératoire située autour de 300 millions d’euros. Il faudra donc qu’une offre succulente arrive sur le bureau de Florentino Pérez.