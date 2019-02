Demain soir, le Real Madrid se déplace à Amsterdam pour affronter l’Ajax en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (match commenté en direct sur notre site). Et comme l’an passé, les Merengues ont su se remettre en selle après une première moitié de saison difficile. Et pour Thibaut Courtois, la Casa Blanca fait désormais bien plus peur à ses adversaires.

« Je remarque que désormais, ils (les adversaires) voient que c’est plus compliqué de nous battre. En octobre, nous avons connu un moment très difficile, mais maintenant, ils voient que nous jouons bien et ils ont plus de craintes », a-t-il déclaré en conférence de presse.