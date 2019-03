Alors qu’il était titulaire avec Santiago Solari, qui lui a immédiatement fait confiance, puisque Vinícius était titulaire lors du premier match de Solari sur le banc des Merengues (victoire 4-0 contre l’UD Melilla en Coupe du Roi), le Brésilien ne sait toujours pas quelle sera sa place dans la hiérarchie des attaquants avec Zidane. S’il est actuellement éloigné des terrains jusqu’à début mai, ce qui l’empêchera de jouer sous les ordres de ZZ pendant encore un bout de temps, le jeune joueur de 18 ans a déjà révélé qu’il était impressionné par le tacticien français.

« Zidane était un excellent joueur et maintenant, c’est un entraîneur, a confié Vinícius à la Cadena SER. Je pense qu’il va faire de bonnes choses pour moi. Il m’a dit de rester tranquille avec ma blessure pour revenir plus fort. Je ne l’ai que très peu vu, j’ai regardé des vidéos de lui et il était incroyable. Casemiro m’a confié qu’il était nerveux quand il parlait à Zidane, parce qu’il l’impressionne. C’est une légende, il a beaucoup gagné et il est très spécial. »