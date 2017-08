« Je suis très en colère pour la sanction de Cristiano. Je ne vais pas me mettre à parler des arbitres mais quand tu regardes et que tu vois ce qu’il s’est passé, penser que Cristiano ne va pas jouer avec nous pendant 5 matches. Quelque chose se passe. Je suis en colère et c’est pareil pour lui ». Voilà des propos de Zinedine Zidane hier soir en conférence de presse qui pourraient lui coûter cher.

Effectivement, le CTA, Comité Technique des Arbitres espagnol, va ouvrir un dossier contre l’entraîneur français, et une amende économique va probablement lui tomber dessus.