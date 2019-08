Présent en zone mixte après la défaite de son équipe au Trophée des Champions, le patron du Stade Rennais Olivier Létang a fait un gros point mercato. Et deux grosses annonces. À commencer par la signature prochaine du gardien de but de Reims, Édouard Mendy, pour quatre ans. Et le départ à venir de Tomáš Koubek, « déjà d’accord avec un club ».

En outre, pour Ismaïla Sarr, « il n’y a pas de négociations avancées », mais le dirigeant rennais a fixé un prix pour son attaquant. La porte est ouverte pour le Sénégalais. Amari Traoré, lui, « n’a reçu aucune proposition ». Et enfin, Benjamin André devrait être remplacé puisque Rennes est « en discussions avec un milieu de terrain ».

