Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain a été surpris par une ambitieuse équipe du Stade Rennais. Pourtant en tête dans ce match après un but d’Edinson Cavani, l’équipe de Thomas Tuchel a sombré face aux Bretons. Une défaite 2-1 que le capitaine parisien, Thiago Silva, a tenté d’expliquer au micro de Canal +.

« C’était un match difficile. C’est très difficile de parler. On a bien débuté le match. On a mené, mais ensuite on s’est relâchés. On a perdu en concentration, c’est dommage. Le but à la fin de la première période, c’était difficile, on n’était pas attentifs. C’est comme ça, on doit relever la tête et penser au prochain match. Ce n’était pas le vrai Paris Saint-Germain ! Non, on a bien travaillé, mais c’est le début du championnat. Ce n’est pas une excuse, car Rennes a mieux joué. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, on va essayer de faire mieux contre Metz à domicile et relever la tête. »

