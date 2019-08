Choc au sommet du championnat russe, le match entre le Zenit (1er) et Krasnodar (6e) s’annonçait très serré. Cette rencontre de la quatrième journée était l’occasion de voir les dernières recrues des deux équipes. Soit Rémy Cabella pour les Bykis et Malcom pour l’équipe de Sergey Semak. À domicile, le Zenit a dominé malgré une entame timide et aurait pu ouvrir le score sur un coup franc de Yaroslav Rakitsky qui prenait le chemin de la lucarne droite (23e).

Auteur de premier pas intéressant, Rémy Cabella devrait cependant rapidement laisser sa place à Magomed-Shapi Suleymanov (58e). Quelques minutes plus tard, Malcom entrait en jeu en lieu et place d’Aleksey Sutormin (72e). Le match semblait se diriger vers un 0-0 jusqu’à une erreur de Douglas Santos. Mis sous pression par Kristoffer Olsson, il trompait son gardien et marquait contre son camp (1-0, 80e). Néanmoins, le Zenit souhaitait rester invaincu et Artem Dzyuba égalisait sur un service de Sardar Azmoun (1-1, 90e +3). Avec ce match nul le Zenit reste premier du championnat tandis que Krasnodar remonte au troisième rang.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10