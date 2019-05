En Serie A, si le Chievo Vérone et Frosinone sont officiellement relégués en deuxième division, la lutte pour ne pas finir 18e est toujours aussi intense. Le club d’Empoli, relégable avant la 37e journée, vient de sortir de la zone rouge, grâce à sa victoire à domicile contre le Torino 4-1. Les Azzurri se sont imposés grâce à quatre buts d’Acquah (1-0, 27e), Brighi (2-1, 65e), Di Lorenzo (3-1, 70e) et Caputo (4-1, 89e), alors que Falqué avait égalisé entre-temps pour le Torino (1-1, 56e). Grâce à ces trois points précieux, Empoli est 17e, un point devant le Genoa (18e), et tient son destin entre ses mains, alors qu’il lui restera un déplacement à l’Inter à négocier le week-end prochain. De leurs côtés, les Turinois (7e) ont quasiment dit adieu à l’Europe, puisqu’ils comptent deux points de moins que l’AC Milan (6e, place qualificative en C3), qui joue ce soir à 18h contre Frosinone.

Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Parme est venu à bout de la Fiorentina 1-0, grâce à un but de la tête contre son camp de Gerson (1-0, 80e). Avec ce succès, Parme (12e) officialise son maintien en Serie A, grâce à ses quatre points d’avance sur le Genoa. Mais la Fiorentina (14e) devra encore patienter avant d’assurer sa place en première division pour la saison 2019/2020, puisqu’elle ne compte que trois longueurs de plus que le Genoa, qu’elle reçoit le week-end prochain pour un match qui s’annonce décisif dans la lutte pour le maintien.