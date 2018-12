Choc au sommet en Serie A, le duel entre l’Inter et la Roma mettait aux prises le troisième et le neuvième du championnat italien. Un match intense entre deux équipes joueuses. Le club de la Louve se procurait les meilleures opportunités en première période mais les Nerrazzuri ouvraient le score. Danilo D’Ambrosio trouvait Keita Baldé qui fusillait Robin Olsen (1-0, 37e). Menée, l’AS Rome ne doutait pas longtemps puisque Cengiz Under égalisait d’une frappe puissante au retour des vestiaires (1-1, 51e).

Le match s’emballait et l’Inter reprenait l’avantage par l’intermédiaire de Mauro Icardi. Sur un corner de Marcelo Brozovic, l’attaquant argentin inscrivait son huitième but de la saison en Serie A (2-1, 66e). Un avantage de courte durée puisque Marcelo Brozovic touchait le ballon de la main dans sa surface et Aleksandar Kolarov transformait le penalty (2-2, 74e). Finalement, les deux équipes ne parvenaient pas à se départager. Au classement, l’Inter remonte au deuxième rang à onze unités de la Juventus tandis que l’AS Roma est septième.