Victime d’une fracture de la malléole gauche à l’entrainement cette semaine Maxime Gonalons connaît un nouveau coup d’arrêt après une première blessure au péroné de la jambe droite au mois de septembre.

Le club andalou a d’ailleurs annoncé la nouvelle sur son compte Twitter : « pour une récupération réussie, les médecins du club estiment que le milieu de terrain aura besoin d’un peu plus de trois mois . Naturellement, cette fenêtre de récupération a été attribuée à Gonalons pour lui permettre de remettre le maillot de Séville à nouveau. »

@MaxGonalons has undergone successful surgery in Lyon today Come back stronger, Maxime

All the info https://t.co/4IoviQlwQy pic.twitter.com/vGlyPc5dfi

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 18 novembre 2018