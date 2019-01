Le FC Sochaux-Montbéliard tient une nouvelle pépite. Son nom ? Lucien Agoumé. À 16 ans, ce polyvalent milieu de terrain possède de belles qualités et un talent fou de l’avis de tous. Né en 2002, il est déjà apparu à quatre reprises en Domino’s Ligue 2 cette saison dont une fois en tant que titulaire (153 minutes jouées). Des débuts précoces pour celui qui est d’ailleurs devenu à 16 ans, 8 mois et 10 jours, le plus jeune joueur à avoir disputé un match de championnat sous le maillot du FCSM. Et on devrait le voir de plus en plus en 2019 avec la formation entraînée par Omar Daf. En conférence de presse mercredi, le président du club, Wing Sang Li, a évoqué sa situation. « Beaucoup de clubs veulent recruter Lucien Agoumé mais nous aimerions le conserver. On travaille pour trouver une solution et le faire signer, en réfléchissant au bien de tous ». Selon nos informations, le club sochalien a formulé une offre de prolongation pour le milieu dont le contrat aspirant prendra fin en juin 2020.

L’idée est de le faire signer pro le plus rapidement possible. Mais la mission est très compliquée pour le club de Ligue 2. A priori, Lucien Agoumé ne devrait pas s’en aller cet hiver afin de poursuivre sa progression à Sochaux. En revanche, il bénéficie de nombreuses sollicitations importantes pour l’été prochain et il sera difficile pour le FCSM de rivaliser. Comme l’ont indiqué nos confrères de L’Est Républicain, le FC Barcelone, l’Inter Milan et Liverpool sont sous le charme. Selon nos informations, les Blaugranas et les Nerazzurri, qui le suivent depuis l’été dernier, ont même formulé des propositions. Plusieurs écuries anglaises sont venues aux nouvelles également tout comme Alavés en Espagne. En France, le jeune joueur est aussi suivi par plusieurs clubs. Attaqué de toutes parts, Sochaux devra donc jouer des coudes pour réussir à conserver ce talent que plusieurs cadors ne lâchent pas d’une semelle.