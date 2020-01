Après avoir débuté l’année 2020 par des succès en Coupe de France, le Stade Rennais (3e) et l’Olympique de Marseille (2e) s’affrontent en ouverture de la 20e journée de Ligue 1, au Roazhon Park (20h45), avec le même objectif : poursuivre sur leur lancée ! Les Bretons restent sur 5 succès en championnat, alors que l’OM reste quant à lui sur 8 matches sans défaite en Ligue 1, dont 7 succès !

Pour ce match, Julien Stéphan propose un 4-4-2, avec Raphinha titularisé à la place de Flavien Tait, seul changement opéré par le coach breton par rapport à la victoire en coupe, contre Amiens, samedi dernier. En face, André Villas-Boas décide d’aligner un 4-3-3 et peut compter sur le retour de Steve Mandanda dans le but, après un mois d’absence. En défense, Jordan Amavi évolue côté gauche, en l’absence de Sakai, suspendu. Boubacar Kamara et Morgan Sanson réintègrent le milieu de terrain en lieu et place de Strootman et Lopez. Devant, Nemanja Radonjic récupère le poste d’ailier droit à Germain.

Les compositions d’équipes :

Stade Rennais : Mendy - Traoré, Da Silva, Morel, Maouassa - Raphinha, Léa-Siliki, Camavinga, Bourigeaud - Del Castillo, Niang

OM : Mandanda - Sarr, Alvaro, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Radonjic, Benedetto, Payet