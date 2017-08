Au lendemain de sa terrible sortie dans les colonnes du Sun, qui a provoqué des remous en interne et dans les médias anglais, le latéral gauche de Tottenham Danny Rose, qui parlait même d’un possible départ, a présenté publiquement ses excuses.

« Ayant eu le temps de reconsidérer mon interview, je reconnais aujourd’hui que le timing et la manière de m’exprimer était déplacée. Mes mots n’avaient pas pour but de blesser et c’est pourquoi je voudrai m’excuser auprès du président, du coach, de mes partenaires et des fans. J’aimerais aussi souhaiter bonne chance aux gars pour le match de dimanche contre Newcastle », a-t-il fait savoir, par le biais de son agence Base Soccer.