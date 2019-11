Blessé à la hanche ces dernières semaines, Giovani Lo Celso (23 ans) a repris du service récemment avec Tottenham. Le milieu argentin qui n’a disputé que treize minutes depuis son retour de blessure, figure pourtant dans la liste des joueurs convoqués en sélection argentine par Lionel Scaloni. Une convocation qui ne réjouit pas forcément Mauricio Pochettino. Présent en conférence de presse, le manager argentin des Spurs a évoqué le sujet sans filtre.

« En général, c’est toujours le manager qui veut que les joueurs restent à la maison. Pour lui, ce sera difficile, car quand il sera sur le point de commencer à jouer, il devra partir en sélection. En changeant la dynamique des séances d’entraînement, certaines mauvaises situations peuvent survenir. Pour être honnête, je ne suis pas heureux. Mais je l’accepte car je défends toujours l’équipe nationale et appuie la décision du sélectionneur, car j’étais un joueur et je sais ce que cela fait d’être appelé. Je ne peux rien faire, seulement montrer et décrire mes sentiments, » explique ainsi Pochettino. Dimanche, Tottenham se déplace à Goodison Park pour y affronter Everton.