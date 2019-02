Alors qu’il a récemment pris sa retraite, à cause de douleurs répétées à son genou, Benoît Trémoulinas est revenu sur son expérience au Séville FC sous les ordres d’Unai Emery, entre 2014 et 2016. Deux années difficiles pour le latéral gauche, à en croire ses propos : « je n’en ai pas gardé un grand souvenir (d’Unai Emery), mais quand même grâce à lui j’ai remporté deux Ligue Europa, a indiqué le Français sur RMC Sport. Ses méthodes de travail étaient très difficiles, il en demandait beaucoup aux entraînements, les séances étaient très longues. Les veilles de match, d’habitude dans un club on fait 40-50 minutes d’échauffement, avec lui on faisait ça, mais il rajoutait 45 minutes de coups de pied arrêtés, où parfois je me retrouvais avec Mariano, on était debout, immobiles, en attendant que les autres fassent des combinaisons. Il y avait beaucoup de lassitude, mais grâce à tout ça on a gagné deux Ligue Europa, je ne peux pas cracher dessus. Mais ses méthodes ne me ressemblaient pas. »

Trémoulinas est ensuite revenu sur l’utilisation de la vidéo faite par l’actuel entraîneur d’Arsenal : « c’était une purge. Quand on jouait contre le Barça et le Real, on regardait 3-4 vidéos dans la semaine. Il décortiquait plein de matches sur l’équipe contre qui on devait jouer. Mais le pire, c’était dans le vestiaire avant la rencontre, il nous remettait une petite vidéo de 30 minutes, et après il faisait sa causerie, en nous faisant participer. Honnêtement, il m’a épuisé, il le voyait. Si tu fais une heure de vidéo avant l’entraînement, tu n’as plus d’influx nerveux après. Ça m’embête, je suis vachement négatif sur Unai, mais je suis honnête, je suis obligé d’en parler. »