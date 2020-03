Le Real Valladolid a beau avoir recruté Hatem Ben Arfa, il ne joue pas l’Europe ni même le haut de tableau, mais bel et bien le maintien. Avec 29 points au compteur, la formation présidée par la légende brésilienne Ronaldo (43 ans), depuis septembre 2018, quand il a racheté 51% des parts du club de la ville située à 200 kilomètres au nord-ouest de Madrid, pointe à la 15e place de la Liga et possède 7 longueurs d’avance sur le premier relégable, Majorque. Et comme le révèle La 8 de Valladolid, relayée par Marca, le Ballon d’Or France Football 1997 et 2002 sait encourager ses joueurs.

Ainsi, après la victoire des Pucelanos face à l’Espanyol Barcelone (2-1, 23 février), lanterne rouge du championnat espagnol et concurrent direct pour le maintien, Ronaldo Nazario a offert un iPhone et des billets d’avion à chaque joueur pour les récompenser d’avoir obtenir ces trois points ô combien importants. L’Auriverde avait déjà payé un voyage à Formentera, plus petite des îles de l’archipel espagnol des Baléares, à tous les joueurs de Valladolid l’été dernier après avoir validé le maintien en fin de saison. De quoi donner un surplus de motivation à Hatem Ben Arfa et ses partenaires.