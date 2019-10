Lucas Ocampos a une histoire contrariée avec la sélection argentine, qui l’a longtemps délaissé. Pour sa première sélection avec l’Albiceleste, l’ancien Marseillais, qui évolue désormais au FC Séville, est entré en jeu à la pause, se positionnant légèrement sous Lautaro Martinez.

Et il a eu le bonheur d’inscrire le but égalisateur des siens, d’une frappe légèrement déviée par Can qui a trompé Ter Stegen. Le toujours rugueux Ocampos a aussi obtenu un carton jaune, une habitude pour lui !

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10