Alors que l’attaquant italien de l’OGC Nice, Mario Balotelli, est annoncé avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille par la presse transalpine, SuperMario se maintient en forme. Il s’entraîne en salle avec un préparateur physique comme le montre une vidéo postée sur Instagram. Et ce dernier en a fait les frais. L’Italien après un exercice l’a bousculé contre un miroir. Une séquence qui l’a beaucoup fait rire. Et nous aussi, on avoue.