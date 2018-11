Ce mercredi, le Paris Saint-Germain retrouve la Champions League. Les hommes de Thomas Tuchel affronteront Liverpool ce soir au Parc des Princes (match à suivre en live commenté sur notre site). Plus tôt dans la journée, ce sont les U19 des deux clubs qui ont croisé le fer en Youth League. Premiers de leur groupe avec 10 points, les Anglais, invaincus, voulaient poursuivre sur cette voie face aux Parisiens (2e, 7 points).

Et ils débutaient parfaitement en ouvrant le score rapidement par l’intermédiaire de Liam Millar (0-1, 13e). Mais les locaux égalisaient très vite grâce à Ruben Providence (1-1, 16e). Un score qui ne bougeait pas jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, Arnaud Kalimuendo donnait l’avantage au PSG (2-1, 50e) avant de signer un doublé sur pénalty (3-1, 81e). Malgré la réduction du score des Reds par Millar, encore lui (3-2, 86e), le PSG s’imposait 3 à 2 et faisait tomber les Anglais pour la première fois de la saison dans cette compétition.. Les joueurs de Thiago Motta partagent désormais la première place du groupe C avec Liverpool (10 points chacun).