En plein feuilleton Antoine Griezmann, l’Atlético de Madrid pouvait profiter d’un petit break, le temps de présenter le remplaçant du Français, João Félix. La quatrième recrue la plus chère de l’histoire du football (126 M€) était attendue de pied ferme par les journalistes, puisqu’ils étaient très nombreux dans l’auditorium flambant neuf du Wanda Metropolitano. Après avoir fait une petite escale à Los Angeles de San Rafael dimanche soir avec le reste de ses partenaires, le petit prodige portugais était de retour du côté de la capitale pour faire les présentations. Et forcément, il a surtout été interrogé sur le prix de son transfert, un sujet qui fait débat depuis des semaines de l’autre côté des Pyrénées.

« Ce sujet-là, le prix, c’est une affaire de marché. Moi, je n’ai rien à faire avec ça, moi ce que je vais faire c’est aider le club dans lequel je suis. Plus cher que Cristiano Ronaldo ? Les montants, je n’y fais pas trop attention comme je l’ai dit, moi je suis là pour faire mon travail », a-t-il ainsi expliqué, devant Jorge Mendes, son représentant, ou les grands noms de l’Atlético Adelardo et Paulo Futre, présents pour souhaiter la bienvenue au joueur aux côtés des dirigeants colchoneros. Une chose est sûre, il ne manque pas d’ambition, affirmant vouloir « écrire l’histoire de l’Atlético ».

João Félix prend la pose avec son nouveau maillot, avec le numéro 7 appartenant jusqu'ici à Griezmann pic.twitter.com/BcSedOJrRB — Maxi (@maxfrs) 8 juillet 2019

Il ne veut pas forcément marcher sur les pas de Cristiano Ronaldo

« Cette pression liée au prix, je ne l’ai pas vraiment, je me déconnecte de ça. Je ne lis pas, je n’écoute pas ce qui se dit, des fois ce sont des choses positives, des fois négatives, je me contente de faire mon boulot », a-t-il ajouté lorsqu’on lui a demandé s’il avait la pression suite au prix de son transfert. De façon globale, il a répondu de façon plutôt courte et concise aux questions des médias, mais laissant une bonne impression aux journalistes qui avaient fait le déplacement.

Autre question à laquelle on pouvait s’attendre, la comparaison avec Cristiano Ronaldo. Le désormais ancien joueur de Benfica a préféré botter en touche, même s’il a confié avoir parlé de la capitale espagnole avec la star de la Juve. « C’est un grand joueur, on le sait tous, c’est le meilleur du monde. Quand on était en sélection, il m’a toujours parlé de Madrid, il m’en a beaucoup parlé, il aime beaucoup la ville. Moi, je suis là pour écrire mon histoire, mais oui cette comparaison avec lui est flatteuse. Cristiano c’est Cristiano, moi je suis João Félix », a-t-il ainsi expliqué. À lui de prouver que l’Atlético a bien fait en déboursant cet énorme pactole pour s’offrir ses services. On lui souhaite en tout cas de pouvoir faire aussi bien que son célèbre compatriote...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10