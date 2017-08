L’après Neymar est pour le moins compliqué à gérer pour les dirigeants barcelonais. Et pour cause, ni Liverpool, ni Dortmund, clubs où évoluent respectivement Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé, ne semblaient vendeurs. Et, sachant que le FC Barcelone a un joli petit pactole dans son compte en banque, les deux formations en profitent pour faire monter les enchères. Depuis la vente du Brésilien au Paris Saint-Germain, seul Paulinho est arrivé, et le joueur de la Canarinha est loin de faire l’unanimité parmi les supporters.blaugranas.

Mais ces derniers pourraient rapidement voir leur club recruter des joueurs d’un niveau selon eux satisfaisant, ou du moins avec un profil semblant correspondre à ce que peut chercher un club comme le FC Barcelone. Si le quotidien Sport expliquait déjà ce matin que le club catalan avait bel et bien relancé la piste Seri, Mundo Deportivo va encore plus loin cet après-midi, et affirme que le Barça va payer la clause du joueur, s’élevant à 40 millions d’euros, et ce dès lundi !

L’Ivoirien devrait donc bien porter la tunique barcelonaise la saison prochaine. Le journal catalan précise que l’arrivée de Seri n’empêcherait pas celle de Coutinho. Pour Dembélé, c’est moins avancé, mais Mundo Deportivo précise que les deux clubs se sont considérablement rapprochés, et que 130 millions d’euros - bonus inclus - devraient finalement convaincre le club allemand. « Nous avons une position claire et si toutes les conditions sont remplies, Dembélé sera transféré cet été. Si personne ne répond à nos exigences, Ousmane restera au Borussia. Nous n’attendrons pas jusqu’au dernier jour du mercato pour l’épilogue de ce dossier », expliquait le directeur sportif du BVB plus tôt dans la journée.