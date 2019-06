On prend les mêmes, et on recommence. Il y a un an déjà, on en était au même point. Le FC Barcelone souhaitait s’offrir Antoine Griezmann avant le début du mercato, ce qui avait passablement énervé l’Atlético de Madrid, qui avait publié un communiqué sulfureux contre le club catalan. « Nous en avons marre de l’attitude du Barça. Qu’un président, un joueur et un directeur du même club parlent de cette façon de l’avenir d’un joueur (Griezmann, NDLR) encore sous contrat et à quelques jours d’une finale d’Europa League me semble être un manque de respect total envers l’Atlético et ses supporters », pouvait-on lire.

Ce qui n’a pas refroidi les Barcelonais, qui sont pourtant allés au bout dans ce dossier. Seulement, le joueur avait alors préféré rester à Madrid. Cet été, la donne a changé, puisque le Français souhaite partir, et même si la presse catalane a notamment dévoilé que les cadres du Barça ne sont pas tous heureux de voir le natif de Mâcon débarquer, l’hypothèse la plus probable reste de le voir débarquer chez le champion d’Espagne en titre. AS dévoile ce samedi une information qui risque encore de chambouler ce long feuilleton.

Le Barça a approché Griezmann à un moment décisif de la saison de l’Atlético

On apprend que l’Atlético envisage d’entreprendre des actions en justice contre le Barça, après avoir appris, via la Cadena SER, la signature d’un contrat entre les Catalans et le champion du monde datant du mois de mars. Le malaise serait profond au sein du club colchonero, qui se sentirait méprisé, notamment parce que le Barça est venu aux nouvelles auprès de Grizi à un moment où l’Atlético jouait gros, avant cette double confrontation face à la Juventus.

Les deux clubs ont toujours eu une relation cordiale, mais cette affaire pourrait bien changer les choses. L’Atlético va maintenant étudier ce dossier et prendre des décisions en conséquence. On rappelle que les clubs ne sont, dans la pratique, pas autorisés à discuter avec des joueurs sous contrat sans avoir l’accord du club qui détient les droits du joueur en question. Antoine Griezmann risque donc de coûter encore plus cher que prévu...