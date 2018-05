Une fois encore, le Barça est au cœur de l’actualité. Le club catalan est notamment en plein feuilleton Griezmann. Si le Français semblait un temps promis au FC Barcelone, les dernières informations en provenance d’Espagne évoquent un refroidissement de l’opération, et comme l’explique Marca, l’optimisme du Barça quand à l’arrivée de Grizi s’est calmé. Invité de Catalunya Radio, le président Josep Maria Bartomeu a été interrogé, une fois encore, sur ce dossier. « Nous avons le plus grand respect pour les joueurs qui travaillent dans d’autres clubs. on doit terminer cet exercice et à partir du 1er juillet on parlera des arrivées et des départs. Et ça avec Griezmann et tout autre joueur ou équipe. Nous travaillons sur la saison prochaine », a expliqué le dirigeant.

« Cette saison a été réussie mais on essaye de progresser chaque année, mais ce sera à partir de juillet. [...] (Sur les propos de Messi sur Griezmann) On a beaucoup parlé de ça, mais Messi ne décide pas du recrutement du Barça », a-t-il ajouté. Quant à l’autre joueur qui semble avoir de grandes chances de rejoindre Barcelone cet été, Arthur, Bartomeu a confirmé « qu’Arthur est un joueur sur lequel le Barça a une option d’achat. Quand le staff et l’entraîneur penseront que le moment de le faire venir sera arrivé, le club se servira de cette option ».

Le point sur les prolongations

Et ce n’est un secret personne, le Barça doit vendre pour pouvoir recruter. On parle d’un montant de 100 millions d’euros que souhaiteraient récolter les Catalans pour s’attaquer à des opérations. « Nous sommes un club qui a beaucoup de revenus et qui peut se permettre des recrutements, mais le monde du football est devenu fou depuis le départ de Neymar, on est en compétition contre des clubs appartenant à des états et nous nous devons être un club durable. Ce n’est pas un problème d’investissement, mais de contrôler la masse salariale, il faut continuer à trouver de nouvelles sources de revenus et des moyens pour rester compétitif », a lancé Bartomeu à ce sujet, confirmant qu’il y aura des départs. Yerry Mina fera-t-il partie des partants ? « La décision appartient aux coachs, son cas était encore plus compliqué parce qu’il est arrivé en janvier. Mais évidemment qu’on compte sur lui parce qu’il est sous contrat ».

Autres dossiers chauds à gérer : les prolongations, à commencer par celle de Messi : « je crois qu’il prolongera une fois encore et sera là encore un peu (son contrat expire en 2021, NDLR). Il est lié au Barça à vie, au delà des papiers qu’il peut signer ». Il a en revanche refusé de dévoiler ses cartes concernant Busquets : « je ne peux pas expliquer ce qu’ils gagnent, mais oui Busquets est un joueur fondamental pour le Barça. Je ne peux pas expliquer ce qu’on fait avec Busquets, mais il est important pour nous, déterminant pour notre jeu et très culé. Quitter le Barça comme Iniesta, c’est génial. J’aimerai qu’un jour il puisse avoir un départ comme celui d’Andrés ». Il a aussi fait passer un sacré message à Umtiti : « c’est le moment de le prolonger. Mais nous ne pouvons pas sauter trois ou quatre échelles d’un coup, il faut respecter l’équilibre salarial ». Voilà qui est clair...