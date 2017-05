Auréolé de sa victoire en Coupe du Roi contre le Deportivo Alavés (3-1), le FC Barcelone vient de présenter son maillot domicile pour la saison 2017/18 sur son site officiel. Une tunique qui reprend les couleurs traditionnelles du club blaugrana avec cette fois des bandes verticales blaugranas plus fines sur le torse.

Ce nouveau maillot fait la part belle au nouveau sponsor principal des pensionnaires du Camp Nou, Rakuten. Il présente également le drapeau catalan, la Senyera, autour du col. Les manches, elles, sont bleues. À l’intérieur du maillot, on trouve aussi les inscriptions « Força » (force ou allez, en catalan) et « Barça ». Le short est lui bleu avec une bande verticale rouge de chaque côté.

Neymar, star du Barça et égérie de l’équipementier Nike, en est déjà fan. « Enfiler le nouveau maillot du Barça pour la première fois crée un mélange de fierté et d’optimisme pour la saison à venir. C’est une tenue sportive et moderne », a lancé la star brésilienne sur le site officiel de la marque américaine.