En manque de temps au jeu au FC Séville depuis le début de saison, Salvatore Sirigu a décidé de rejoindre Osasuna dans les dernières heures du mercato hivernal pour tenter de retrouver enfin une place de titulaire. Et le portier italien, qui appartient toujours au Paris Saint-Germain (sous contrat jusqu’en juin 2018), réalisait ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs ce dimanche face à la Real Sociedad pour le compte de la 21e journée de Liga. Oui mais voilà, Osasuna s’est incliné 3 buts à 2 sur la pelouse de son adversaire du jour, et tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’Italien, qui espérait certainement mieux pour sa première titularisation.

En effet, s’il a tout d’abord vu son coéquipier Kenan Kodro ouvrir la marque dès la 25e minute, Sirigu a ensuite été battu pour la première fois de la soirée sur une tête de Raul Navas sur corner (62e). Un but sur lequel le portier italien ne pouvait pas faire grand-chose. Quelques minutes plus tard, c’est Carlos Vela qui venait crucifier le gardien de 30 ans d’une frappe à ras de terre (72e). Mais le calvaire ne s’arrêtait pas là pour Sirigu qui encaissait un troisième but cinq minutes plus tard suite à une frappe croisée de Juanmi sur laquelle l’Italien avait anticipé, bien trop tôt, du mauvais côté (77e). Le bilan est lourd pour le natif de Nuoro : 3 frappes, 3 buts, le tout en 15 petites minutes.

La presse locale unanime

Une prestation qui n’est pas passée inaperçue de l’autre côté des Pyrénées, et plus précisément à Pampelune, où la presse locale a pointé du doigt la prestation du portier prêté par le PSG. « Début amer » titre Diario de Navarra qui indique que le gardien formé à Palerme a terminé son baptême la « tête basse sous la pluie ». Même son de cloche pour Noticias de Navarra : « Sirigu n’a pas fait la différence dans une première où il n’a pas pesé », a indiqué le média local avant de résumer la rencontre de l’Italien.

« Au delà de l’attention des caméras, le gardien italien a eu peu de choses à faire. Il a encaissé 3 buts sur les quelques tirs de la Real Sociedad, sans faire d’interventions décisives. On a tout de même pu apprécier son jeu au pied et son calme sous la pression de l’adversaire. Mais on ne l’a pas vu dominer dans ses sorties, au contraire, il est apparu en difficulté à plusieurs reprises », pouvait-on lire sur le média espagnol. Une première à oublier pour Sirigu.