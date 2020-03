Lorsqu’on voit l’effectif actuel du Real Madrid, ainsi que les jeunes joueurs prêtés aux quatre coins de l’Europe comme Martin Odegaard, Achraf Hakimi, Sergio Reguilon, Dani Ceballos ou Take Kubo, on se dit que les Merengues n’ont pas forcément besoin de recruter de façon exagérée lors du prochain mercato. Il est vrai que l’effectif a probablement besoin d’un coup de peinture, avec certains cadres qui semblent arriver en fin de cycle, mais les Merengues ont déjà ce qu’il faut a priori. Un ou deux galactiques sont attendus, comme Erling Braut Håland ou Kylian Mbappé, le rêve de Florentino Pérez, mais il n’y aura pas d’arrivées massives.

En revanche, il peut y avoir de nombreux départs, notamment pour faire de la place. Le quotidien AS explique ainsi que le Real Madrid a actuellement vingt-cinq joueurs sous contrat dans son équipe première, auxquels il faut rajouter Reinier, actuellement joueur du Castilla, puis les onze joueurs qui peuvent revenir cet été. L’objectif de Zinedine Zidane et de la direction est donc de se séparer de cinq joueurs lors du prochain mercato. Et il y a déjà quatre candidats qui se distinguent. Le premier d’entre eux n’est autre que Lucas Vazquez.

La fin de l’aventure pour le joker Lucas Vazquez ?

AS révèle en effet que le joueur n’a reçu aucun appel de ses dirigeants pour discuter d’une éventuelle prolongation de contrat. Actuellement, Vazquez est lié à la Casa Blanca jusqu’en 2021. Cet été, il ne lui restera donc plus qu’un an de bail, le calcul est donc vite fait. Viennent ensuite Mariano Diaz, qui n’entre pas dans les plans du Français malgré une entrée décisive lors du dernier Clasico, ainsi que James Rodriguez, qui avait bien commencé la saison mais a peu à peu disparu.

Sans surprise, Gareth Bale est le quatrième joueur dont le départ semble écrit, lui qui est annoncé partant depuis des années déjà. Cette année pourrait donc être la bonne pour le golfeur de Cardiff. Pour cette cinquième place de joueur mis à la porte, plusieurs noms reviennent de façon un peu moins insistance : Marcelo, dont Ferland Mendy a pris la place de titulaire à gauche, Luka Modric, Nacho et Brahim Diaz. Des ventes qui serviraient aussi à remplir les caisses pour se renforcer par la suite...