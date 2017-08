« Point final ». Jeudi 3 août, le média catalan Esportiu concluait ainsi l’histoire d’amour entre Neymar et le FC Barcelone. Mundo Deportivo en faisait de même en accordant une partie de sa une au Brésilien avec le message « Adios Neymar ». L’autre moitié de la première page étant pour les joueurs qui pourraient arriver suite à son départ au Paris Saint-Germain. Du côté de Sport, on était beaucoup plus agressif envers la star de la Seleção. « Hasta Nunca ! ». Traduisez : « À jamais ! ». La pilule a beaucoup de mal à passer en Catalogne et plus largement en Espagne. « Paye et va-t’en ! », a ainsi lancé AS, média pro Real Madrid. Marca est moins engagé et a simplement titré : « Le transfert qui change l’histoire du football ». El Pais en fait de même en indiquant : « Le super transfert de Neymar, une affaire rentable pour le PSG ». On l’a bien compris, le départ de l’ancien joueur de Santos divise la presse espagnole.

Adiós a Neymar en la prensa de Barcelona : "¡Hasta nunca !" https://t.co/hlNPaBbX00 pic.twitter.com/EYZAikvPl4 — AS (@diarioas) 3 août 2017

D’ailleurs, les médias ibériques n’ont pas traité de la même façon ce feuilleton selon Oscar Maya (EFE Deportes). « À Barcelone, ils ont pris ce transfert plus à cœur forcément. Ils ont analysé le pourquoi de son départ. On disait que depuis la remontada du PSG en Ligue des Champions il ne se sentait pas important car il était aux côtés de Messi. Dans le reste des journaux, on a plus parlé du prix que du transfert au final. Je respecte le traitement médiatique. C’est normal qu’il y ait eu tant de répercussions ». En Catalogne, Mundo Deportivo a souvent été dans le sens du Barça quand Sport a reconnu que le joueur était en réflexion et en discussion avec Paris lorsque l’information a été révélée. « Je crois qu’une partie de la presse a expliqué parfaitement tout ce qui était en train de se passer. Une autre partie, plus proche de la direction du Barça, a tout nié en bloc alors que tout était clair », nous confie Miki Soria, journaliste pour Sport.

Un choix qui divise

Quoi qu’il en soit, le départ de Neymar a fait couler beaucoup d’encre. Son choix de quitter l’un des meilleurs clubs du monde est très commenté. Oscar Maya analyse. « Neymar avait deux options. Etre aux côtés du meilleur joueur du monde et probablement de l’histoire, et gagner ensemble, ou s’en aller dans un autre club pour être le leader de l’équipe. Il a choisi la seconde option et c’est respectable. Bien sûr, je blâme aussi sa cupidité et celle de son père. Mais l’aspect footballistique compte aussi. On entendait depuis quelques temps que Neymar pensait à partir. Entre le Barça et Neymar, le club a toujours répondu aux prétentions financières du joueur et de son père. Je pense que c’est plus une réflexion personnelle, de pouvoir être leader qui a fait qu’il a voulu partir. On a toujours entendu que le PSG s’intéressait aux stars du Real Madrid et du Barça. Mais personne n’était jamais venu au final. Là, ils ont recruté Neymar. C’est le transfert le plus cher de l’histoire. Il y aura un avant et un après ».

Pour notre correspondant espagnol Ivan Vargas (Fichajes), le PSG a bien joué le coup. « Ce transfert a été surprenant, surtout au niveau de l’argent payé par le Paris Saint-Germain. On savait que Neymar réfléchissait. Le PSG était depuis un moment à la recherche d’une nouvelle star et Neymar était l’option la plus intéressante et "accessible" par rapport à sa clause ». Miki Soria est en revanche plus virulent à l’égard du club français. « Je crois que le football devient fou quand un club propose de payer 222 millions d’euros pour un footballeur et beaucoup de millions en plus de bonus pour le footballeur et son père ». Mais cette vente a aussi des avantages à l’écouter. « Je pense que sportivement, le Barça est perdant parce qu’il perd un joueur qui est l’un des cinq meilleurs du monde et qui est un candidat à la succession de Lionel Messi. Cependant, je pense aussi que c’est une opportunité en or pour le Barça. Avec cet argent, ils vont pouvoir former une équipe plus forte qui permettra d’exploiter au maximum les dernières années de Messi ».

Le comportement de Neymar pointé du doigt

Plus que son départ, c’est surtout la manière qui a dérangé en Espagne d’après Oscar Maya. « Selon moi, c’est plus un traître par rapport à la façon dont s’est passée son départ, que son départ en lui-même. A aucun moment il n’a fait face même quand Piqué s’est mouillé avec le "Se queda". Neymar n’a pas parlé et a alimenté un peu plus les rumeurs ». Miki Soria abonde dans le même sens. « Je ne considère pas qu’il soit un traître. Il a joué avec le Barça comme il le voulait. Il n’a pas eu le courage de reconnaître publiquement son départ en public et il s’est mal comporté avec une institution qui lui a tout donné pendant qu’il était ici. Son comportement a laissé à désirer. Entre le joueur et les dirigeants du club, les relations paraissaient fluides encore récemment. Il ne faut pas oublier que Neymar a prolongé son contrat en octobre ».

Pourtant, la rupture semble profonde. Le club a enlevé dès mercredi tous les maillots floqués au nom du Brésilien dans les boutiques. La ville de Barcelone, où des tracts avec la mention "on recherche le traître" ont été collés, a retiré une grande bâche publicitaire avec le visage de Neymar. La rupture avec les supporters est aussi importante puisque des fans brûlent son maillot. Avant-hier, Sport a dévoilé que 80% des fans interrogés avaient répondu « oui » à la question : « Est-ce une bonne nouvelle pour le Barça que Neymar quitte le club ? ». Pour Miki Soria, l’international auriverde est l’unique responsable. « Je ne sais pas s’il y a une rupture entre les médias et Neymar. En ce qui concerne les fans, je pense que la majorité des supporters est en colère contre Neymar. Pas parce qu’il s’en va, mais car il a joué avec le Barça ces dernières semaines. Il s’est comporté comme un ingrat avec une équipe qui lui a tout donné ». Le divorce est plus que jamais consommé entre Neymar et le Barça.