C’est officiel depuis quelques semaines, Frenkie de Jong jouera au Barça la saison prochaine. Le club espagnol a réussi à enrôler le milieu de terrain de l’Ajax pour 75 M€ (en plus de bonus), remportant au passage son très long bras de fer avec le PSG, lui aussi très fan des talents du joueur. Le champion de France a pourtant tenu la corde durant de longues semaines avant de se faire coiffer sur le poteau lors d’un dernier rendez-vous organisé par Eric Abidal, Pep Segura et Josep Maria Bartomeu en compagnie du joueur, où le trio a finalement convaincu le Hollandais.

Le PSG s’en mord encore les doigts. Une fois de plus, Antero Henrique est accusé d’avoir mal géré ce dossier mais on apprend aujourd’hui par ESPN que Nike aurait fait pencher sérieusement la balance. Équipementier du Barça depuis 1998, la firme américaine aurait incité le joueur à rejeter l’offre parisienne pour choisir celle du Barça, y voyant plus d’intérêt pour son propre compte. La marque n’a ensuite pas participé directement au transfert mais prendrait en charge une partie importante du salaire du joueur, lorsque celui aura débarqué en Catalogne.

D’après les sources du média américain, Nike a également demandé à Frenkie de Jong d’utiliser son prénom plutôt que son nom de famille sur son maillot barcelonais, ceci à des fins marketing. « Je ne suis pas sûr de le faire », aurait alors répondu le joueur après avoir signé son contrat. Pour rappel, en 2016 le Barça et la marque à la virgule ont renouvelé leur accord jusqu’en 2028 contre un montant de 105 M€ par saison, en plus de différents bonus pouvant grimper jusqu’à 160 M€.

Problème, Nike est aussi le sponsor maillot du PSG depuis de très nombreuses années. L’accord entre les deux entités prend pour le moment fin en 2022. En apprenant cette information, le club français aura sans doute une dent contre son équipementier, lequel s’était associé avec lui pour la fameuse collection Jordan. Autre souci, la pratique de Nike n’est guère originale mais elle est en réalité interdite, du moins pour la justice française. En 2015, elle avait condamné... Nike et le PSG pour ces mêmes pratiques ayant eu lieu entre 2000 et 2005. Elle y voyait là un salaire déguisé. À l’heure du Fair-play financier, pas sûr que l’UEFA ne goûte non plus à cette nouvelle information.