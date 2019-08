Aux dernières nouvelles, le FC Barcelone a fait une nouvelle offre à ses homologues parisiens pour Neymar, dans laquelle on retrouve 120 millions d’euros, Ivan Rakitic et un prêt d’Ousmane Dembélé. Oui mais voilà, ce projet ne se tient que si le Croate et le Français acceptent de rallier le Paris Saint-Germain. Et c’était loin d’être le cas ces dernières semaines, lorsque ces perspectives étaient évoquées par les deux clubs.

Du côté de Dembélé, la donne est claire depuis le mois de juin. Le Français de 22 ans veut s’imposer au Barça après deux années médiocres, où les blessures et son manque de professionnalisme ont agacé les dirigeants catalans. Mais puisque le FC Barcelone est désormais prêt à inclure son attaquant français dans la transaction pour Neymar, les choses pourraient se compliquer pour lui. Va-t-il rester dans un club qui cherche désormais à le vendre ?

L’agent d’Ousmane Dembélé monte au créneau

La réponse est tombée par l’intermédiaire de son agent, Moussa Sissoko, interrogé par Téléfoot ce mercredi. « Ousmane reste à Barcelone à 100%. Aucune chance pour qu’il parte. Il veut et va s’imposer à Barcelone », a lancé le représentant de l’ancien Rennais. Une vraie déclaration d’intention qui a le mérite de la continuité, puisque le clan Dembélé n’a pas bougé d’un iota depuis le début du mercato.

Reste à savoir comment cela sera perçu du côté du Barça, qui tente de le convaincre d’accepter le deal. Il y a quelques minutes, le journal Sport expliquait même que la convention des footballeurs pouvait jouer en faveur des Catalans, permettant aux deux joueurs de toucher une belle petite somme en cas de départ. Pour les dirigeants barcelonais, la détermination de Dembélé doit les pousser à trouver une autre formule pour convaincre le PSG. Si jamais ils parvenaient à un accord sans l’international tricolore, ce dernier devrait faire face à une concurrence assez incroyable la saison prochaine avec Messi, Neymar, Suarez et Griezmann...

