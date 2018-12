La course à la signature de Frenkie de Jong, le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam, semble prendre fin. En effet, selon les informations du média espagnol à tendances pro-catalanes Sport, le FC Barcelone aurait déjà obtenu l’accord du joueur pour venir renforcer son entrejeu pour la saison prochaine. Les discussions entre l’agent du nouveau crack de la formation néerlandaise et les représentants du Barça se seraient accélérées ces derniers jours.

Elles ont tellement accéléré que l’offre écrite des Catalans aurait convaincu le joueur et son entourage. Malgré le pressing de Manchester City et du Paris Saint-Germain, ce sont bien les Catalans qui ont réussi à le convaincre avec une offre de contrat de cinq ans et un salaire croissant, témoignant la confiance qu’ils ont dans les futures progressions de l’international néerlandais. Ce qui n’était rien, visiblement, par rapport aux offres astronomiques des autres clubs.

Dans les milieux autorisés, il se dit que rien ne filtrera de plus concernant l’accord entre les deux parties avant que l’Ajax n’ait aussi approuvé la proposition du club espagnol. En attendant, il se dit aussi que les autres clubs intéressés par Frenkie de Jong auraient déjà jeté l’éponge n’attendant plus que l’accord soit total. Une excellente nouvelle donc pour le FC Barcelone, qui n’attendait que de retrouver un milieu de terrain très doué techniquement.