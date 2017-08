« Une décision incompréhensible de plus. Les injustices n’auront jamais raison de moi. Et, comme toujours, je reviendrai plus fort. Merci à ceux qui me soutiennent ». Via ce message, posté sur ses réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo (32 ans) a réagi à la décision du Tribunal Arbitral du Sport espagnol de maintenir sa suspension de 5 matches officiels (il en a déjà purgé 2) suite à sa bousculade sur M. De Burgos Bengoetxea, arbitre de la Supercoupe d’Espagne aller contre le FC Barcelone. La star du Real Madrid enrage et ne pourra pas rejouer en compétition avant le 20 septembre.

Mais uma decisão incompreensível. Injustiças que nunca me derrubarão. E como sempre voltarei mais forte. Obrigado aos que me têm apoiado. pic.twitter.com/O7Et9A8Edp — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 22 août 2017

Ce mercredi, le Portugais aura néanmoins l’occasion de se dégourdir les jambes à l’occasion du Trophée Santiago Bernabeu, face à la Fiorentina (match amical). Une sortie attendue puisque l’attaquant lusitanien ne s’est toujours pas exprimé publiquement au sujet de son avenir, lui qui avait été annoncé avec insistance sur le départ quelques jours avant sa participation à la Coupe des Confédérations avec la sélection lusitanienne. Les supporters madrilènes espèrent le voir lever les derniers doutes à ce sujet.

Le doute plane toujours...

D’autant que l’inquiétude est de mise au regard des propos tenus par l’entourage du quadruple Ballon d’Or dans les colonnes du quotidien espagnol El Pais. « Pour l’instant, il ne pense qu’à travailler. Il est énervé d’avoir pris cinq matches de suspension et il continue à travailler comme toujours avec l’équipe, mais nous ne pouvons garantir qu’il reste ou qu’il part. Nous verrons ce qui va se passer d’ici le 31 août », a-t-on fait savoir au journal depuis le cercle rapproché du n° 7 merengue.

Lors de son audience devant le tribunal au sujet de ses délits fiscaux présumés, CR7 avait déclaré regretter l’Angleterre, où il n’avait « jamais eu aucun problème ». Du côté de la Casa Blanca, on préfère tempérer. « Personne au club ne doute du fait qu’il restera », a confié une source proche de la direction à la publication ibérique. Zinedine Zidane compte toujours sur lui pour continuer à glaner le maximum de titres cette saison. Seulement, malgré son contrat courant jusqu’en juin 2021, Cristiano Ronaldo n’a pas encore scellé définitivement son mercato. Du moins publiquement. Est-ce pour ce mercredi soir ? Suspense...