Il y a neuf ans, jour pour jour, Cristiano Ronaldo était présenté au Santiago Bernabeu comme nouveau joueur du Real Madrid. Devant 85 000 supporters en fusion, le Portugais lâchait ses premiers mots comme joueur du Real Madrid, avant d’envoyer des ballons en tribunes comme des promesses de buts à venir. Et il n’a pas failli, devenant le meilleur buteur de l’histoire du club merengue avec 451 buts en 438 matches en compétitions officielles, décrochant notamment 4 Ligue des Champions, 2 Liga, 2 Coupes du Roi et bien d’autres trophées encore.

Et alors que tout laisse à penser que l’international portugais est en route pour la Juventus Turin, Marca avance que la Casa Blanca prépare son départ, avec une cérémonie XXL, à hauteur de tout ce qu’il a apporté à l’écurie madrilène. La direction et l’entourage du joueur sont d’accord pour réaliser un tel événement, indique le quotidien espagnol. Une nouvelle information qui valide donc l’idée de son départ chez les Bianconeri, d’autant que Marca insiste en une ce vendredi : « CR7 a donné sa parole à Agnelli » (patron de la Juve, ndlr).

« CR7 ne pense qu’à la Juve »

S’il faut toujours rester prudent lorsqu’il s’agit de mercato, la presse italienne, elle, ne s’embarrasse pas de conditionnel. Pour le Corriere dello Sport, ce mois de juillet 2018 coïncidera forcément avec l’arrivée de CR7 à la Juventus. Massimiliano Allegri, coach de la Vieille Dame, aurait ainsi rencontré ses dirigeants ces dernières heures, qui lui auraient fait part de l’avancement du dossier. Et pour le Corriere, la direction turinoise prépare « l’assaut final ». Pour La Gazzetta dello Sport, la Juve peut le faire. Tuttosport croit même dur comme fer au « coup du siècle », précisant que, malgré une rumeur évoquant la piste Manchester United, « le Lusitanien ne pense qu’à la Juve ».

Il ne manquerait plus qu’un détail pour que tout se décante plus sérieusement. La presse espagnole annonçait jeudi en effet que Florentino Pérez, qui se serait fait une raison malgré une tentative de prolongation de contrat de dernière minute, attend que son joyau portugais se positionne publiquement et confirme ses envies d’ailleurs, histoire de sauver les apparences. Après la sortie énigmatique de Jorge Mendes jeudi soir dans Record, celle du quintuple Ballon d’Or pourrait bien suivre. En coulisses en tout cas, tout semble bel et bien prêt pour que l’idylle initiée il y a neuf ans jour pour jour prenne fin cet été...