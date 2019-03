Le Real Madrid a sans doute hâte que la saison se termine. Éliminée de toutes les compétitions, la Casa Blanca est aussi à douze points du Barça et ne pourra pas rivaliser dans la course au titre. Mais pour préparer au mieux le prochain exercice, le club s’appuie sur le retour de Zidane et s’active en coulisses. Plusieurs dossiers chauds se sont empilés sur le bureau du président Florentino Perez. À moins de deux mois de la fin de saison, le mercato est déjà l’objet de nombreuses rumeurs.

Le Real Madrid compte montrer les crocs sur le marché des transferts. On parle de Mbappé, Pogba, Hazard, un peu moins maintenant de Neymar mais le club possède un trésor de guerre qu’il veut mettre à profit. Zidane a tout de même tenu à calmer les choses. « Je comprends que nous parlons de transferts et de rumeurs parce que vous devez parler, mais il nous reste dix matches et nous ne pensons qu’à bien terminer la saison. (...) Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de changement, car il y en aura et je veux le dire clairement. » Bien évidemment. Et Zidane est entré dans le cœur du sujet, notamment sur Mbappé.

Zidane évoque Mbappé et Pogba

« De nos jours, on ne peut pas dire qu’on vaut 100, 150, 200 M€... C’est ce que les clubs demandent. Quand je suis arrivé à Madrid, c’était 70-72 millions et j’ai dit que c’était fou de payer ça pour moi. La question de l’argent, je ne sais pas... Et le joueur, nous le connaissons mais il n’est pas mon joueur et je ne parlerai pas de lui par respect pour son club, le PSG, le Real Madrid et surtout mes joueurs » a martelé le coach madrilène, avant d’évoquer le cas de Paul Pogba, annoncé avec de plus en plus d’insistance chez les Merengues la saison prochaine.

« Paul Pogba me plaît beaucoup, je le connais personnellement. C’est un joueur qui apporte beaucoup, peu d’entre eux font ce qu’il fait. Il sait comment défendre, attaquer. Il sait tout faire sur le terrain. Mais pour ce qui est des rumeurs, il ne joue pas dans mon équipe, il joue à Manchester United et vous devez le respecter. Mais il a toujours dit, il m’a toujours dit, que Madrid était le club qui l’intéressait beaucoup. Et si c’est possible un jour, après son expérience à Manchester United, il pourra venir au Real Madrid. Pourquoi pas » prévient Zidane qui ouvre grand le porte à la venue du milieu de terrain dans cette conférence de presse d’avant match face à Huesca (à suivre en live sur notre site).

...et ne veut pas perdre Varane

C’est ensuite les rumeurs de départ que le Français a commenté, notamment Bale, Marcelo et surtout Varane. Pour le Gallois et le Brésilien, le coach dément un départ, estimant qu’ils peuvent encore apporter au club. Il en va de même pour le champion du monde. « Il y a beaucoup de discussions ici, les gens peuvent penser et écrire ce qu’ils veulent. La seule chose à laquelle je pense c’est que le joueur est très bon ici. Cela fait huit ans qu’il est là et il a toujours été phénoménal. Je ne le vois pas comme cela a été dit. Je le vois heureux et impliqué dans ce qu’il fait tous les jours. » Voilà qui est dit. Zidane compte toujours sur son joueur.