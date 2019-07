Certainement l’un des meilleurs joueurs marseillais lors de la dernière saison, Lucas Ocampos va cependant quitter la cité phocéenne. L’ailier gauche argentin de 24 ans qui arrivait en fin de contrat en juin 2020 ne prolongera finalement va et part pour le Séville FC. Le club andalou n’a pas hésité à mettre 15 millions d’euros sur la table pour le natif de Qilmes. Ce dernier a signé un contrat de 5 ans et quitte la France où il était arrivé à tout juste 18 ans.

Présent à l’Olympique de Marseille depuis février 2015, Lucas Ocampos est l’un des anciens du vestiaire phocéen. Il a donc vécu les moments douloureux comme heureux de l’OM lors de ses quatre années et demie. Tout d’abord arrivé sous les ordres de Marcelo Bielsa en prêt pendant six mois, il a ensuite vécu une année 2015-2016 compliquée avec l’équipe de Michel. Celle-ci s’achevant sur une triste treizième place et son départ en prêt au Genoa.

Lucas Ocampos est un joueur du Séville FC

Revenu en 2017 après son expérience italienne, il a rapidement conquis Rudi Garcia qui en a fait l’un des cadres de sa formation. Capable d’évoluer à gauche comme à droite, il s’est affirmé comme un véritable soldat pour le coach marseillais. Il a eu un rôle prépondérant dans la quatrième place de l’OM, mais surtout son parcours en Ligue Europa avec une finale - perdue 3-0 - contre l’Atlético de Madrid. Encore une fois incontournable cette saison, il s’est encore démarqué par son incroyable volume de jeu. Il a aussi eu de belles statistiques (5 buts et 8 passes décisives en 40 matches).

Fier d’annoncer cette recrue, le Séville FC a officialisé la nouvelle il y a quelques secondes dans un communiqué : « Lucas Ocampos devient le sixième renfort du Seville FC pour la saison 19/20. Le joueur de l’Olympique de Marseille est arrivé cet après-midi à Séville pour passer sa visite médicale et signer avec l’équipe de Nervión pour les cinq prochaines saisons (2024). » Le montant du transfert n’a pas été dévoilé mais celui-ci pourrait être de 15M d’euros, bonus compris.

Anunciar sólo un fichaje hoy nos parecía poco. Así pues... ¡@Locampos15 se une al #SevillaFC y firma por cinco temporadas ! #vamosmiSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 3, 2019

Merci et bonne chance à Lucas Ocampos qui rejoint le FC Séville. pic.twitter.com/qgrqptp8Pw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 3, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10