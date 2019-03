Censé faire oublier Cristiano Ronaldo (34 ans), parti l’été dernier à la Juventus Turin, Gareth Bale (29 ans) n’a pas franchement réussi son pari. Le gaucher, souvent remplaçant depuis la prise de fonctions de Santiago Solari en lieu et place de Julen Lopetegui, a même vu Vinicius Jr (18 ans) prendre la place dont il rêvait dans le cœur des socios du Real Madrid.

Pour ne rien arranger, ses relations avec certains cadres du vestiaire sont fraîches et son adaptation à la vie espagnole est encore et toujours pointée du doigt. Ajoutez à cela quelques récents gestes d’humeur (refus de célébrer un but avec Lucas Vazquez et bras d’honneur lors du derby contre l’Atlético de Madrid) et vous comprendrez pourquoi, selon As, Florentino Pérez a décidé de se séparer du Gallois.

100 M€ minimum !

Le quotidien sportif espagnol avance que le patron de la Casa Blanca a perdu patience. Seule une fin de saison en boulet de canon pourrait le faire changer d’avis. Et encore... Contrairement à l’été dernier, il sera donc ouvert aux propositions. L’homme d’affaires espagnol compte même sur son transfert pour reconstruire son effectif. Il faut dire que son départ allégerait considérablement la masse salariale du club (il perçoit 13 M€ nets par an).

As avance que les pensionnaires du Santiago Bernabeu demanderont au moins 100 M€ pour lâcher le natif de Cardiff sous contrat jusqu’en juin 2022. La cote du Gallois est toujours au plus haut outre-Manche, où l’on se souvient de ses exploits balle au pied avec Tottenham et de sa bicyclette en finale de Ligue des Champions en mai dernier contre Liverpool. L’aventure de Gareth Bale au Real Madrid semble donc toucher à sa fin.