La 23e journée de Ligue 1 se poursuit ce mercredi avec 7 matches programmés, dont un alléchant AS Saint-Étienne-Olympique de Marseille (match à suivre en direct sur notre live commenté). Un classique du championnat français. Mais pas un choc de haut de tableau puisque l’ASSE n’est que 15e de Ligue 1 et vit une saison assez pénible. La réception de l’OM est un bon moyen de remonter un peu la pente et gonfler le moral des supporters. Battu sèchement à Metz le week-end dernier, le club forézien doit réagir. Avec quels joueurs ?

L’entraîneur Claude Puel devrait de nouveau instaurer une défense à 3, avec les jeunes Fofana et Saliba pour encadrer le capitaine Perrin et protéger Ruffier. Dioussé et M’Vila vont démarrer dans l’entrejeu, Cabaye évoluant un cran plus haut, en meneur. Sur les ailes, le remuant Bouanga et Honorat devraient débuter. Devant, Claude Puel pourrait lancer le duo Khazri-Hamouma.

Le même onze que face à Bordeaux

Côté OM, on le sait, André Villas-Boas ne dispose pas d’un large effectif. Il n’est donc pas évident de faire tourner, 3 jours après le déplacement à Bordeaux. Et a priori, il n’y aura pas de turnover pour cette rencontre. Mandanda sera bien évidemment dans les buts, protégé par la charnière Alvaro-Caleta-Car. Sakai et Amavi occuperont les couloirs.

Du classique aussi au milieu avec le trident Kamara-Rongier-Sanson. Un peu moins brillant à Bordeaux, ce trio sera très attendu dans le Forez, notamment dans le travail de pressing. Enfin, devant, AVB devrait de nouveau titulariser Dimitri Payet, Dario Benedetto et Bouna Sarr. Soit le même onze que celui aligné à Bordeaux. Pour un autre résultat ?