La dernière année de Jean Michaël Seri a été plutôt compliquée. Entre un départ avorté - vers le FC Barcelone notamment - à l’été 2017 et des performances plutôt moyennes par rapport à ce qu’il avait pu montrer en 2016/2017, le milieu de terrain ivoirien a vu sa cote baisser, et c’est du côté de Fulham qu’il s’en est allé cet été. Le promu anglais a déboursé un montant environnant les 25 millions d’euros pour se l’offrir. Mais voilà que l’Equipe nous apprend que la relation entre le joueur et son ancien club s’est bien dégradée...

Et pour cause, le milieu de terrain de 27 ans accuse les Aiglons d’avoir sous-évalué le prix de son transfert, histoire de faire baisser le montant de sa prime. « Monsieur Seri estime que Nice s’est rendu coupable à son encontre d’une manipulation visant à (grossièrement) sous-évaluer le montant de son transfert et ainsi faire une substantielle économie de la "prime sur transfert" », indique un communiqué des avocats du joueur rapporté par le journal. La commission juridique de la LFP a été saisie, mais elle a « botté en touche ».

Seri n’aurait coûté que 11,2 millions d’euros à Fulham

Concrètement, c’est Nice qui aurait forcé la main au club anglais, initialement intéressé par Maxime Le Marchand, pour qu’il achète le milieu de terrain. Une version confirmée par Julien Fournier, DG du club, à l’Equipe : « il faut savoir qu’il n’a eu aucune offre l’été dernier. Fulham était en premier intéressé par Le Marchand, dès le mois de janvier. [...] C’est moi qui leur ai soufflé le nom de Seri, cars ils cherchaient un milieu de terrain. De plus, le jour de la signature de son contrat, Seri était au courant du montant du transfert et de celui de la prime. En plus, alors qu’on devait la lui payer sur quatre ans, on la lui a réglée en une seule fois, à sa demande. Tout ça est tellement grossier... ».

Selon les avocats de l’Ivoirien, Fulham débourserait en réalité 11,2 millions d’euros pour Seri et 16,4 millions pour Le Marchand, des chiffres qui ne correspondent pas du tout à ce qui avait été annoncé au moment des transferts, et qui, selon eux, ne correspondent pas du tout à la valeur marchande des deux joueurs. Ils s’appuient notamment sur les salaires de chacun (74.000€ hebdomadaires contre 28.000€ hebdomadaires) pour étayer leur argumentaire. Le dossier va maintenant être porté devant la commission paritaire d’appel de la FFF dès le début de semaine prochaine, avant de s’adresser aux juridictions étatiques si besoin.