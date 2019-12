Enfin. Nemanja Radonjic (23 ans) se montre enfin décisif avec l’Olympique de Marseille. Arrivé à l’été 2018, l’attaquant a enfin débloqué son compteur but le 24 novembre à Toulouse (0-2, 14e journée de Ligue 1). L’international serbe (16 sélections, 2 réalisations) a enchaîné ce vendredi 29 novembre face à Brest (2-1, 15e journée de L1). Un but clé puisqu’il a permis aux Phocéens de valider un succès en toute fin de match après une prestation collective aboutie.

Évidemment, tout l’OM se frotte les mains de la forme de l’ancien pensionnaire de l’Étoile Rouge de Belgrade, arrivé contre 12 M€. « Je suis incroyablement heureux pour Nemanja. Nous sommes amis donc je sais ce que ses deux derniers buts veulent dire pour lui après les difficultés qu’il a connues. C’est quelqu’un de joyeux, qui sait mettre l’ambiance dans le groupe. il est plus détendu, ce qui lui a permis de montrer ses compétences », expliquait ainsi Duje Caleta-Car, interrogé ce lundi en conférence de presse.

AVB dit merci mais...

Une belle revanche pour le natif de Belgrade, globalement très critiqué depuis son arrivée à l’Orange Vélodrome. « Oui, je pense que Nemanja a été un peu trop critiqué. Il n’a pas vraiment eu l’opportunité de montrer ce qu’il valait, il n’a pas eu de continuité dans ses matches. Nous, on savait ce qu’il valait. Les critiques font partie de notre travail. On doit y faire face, même si elles ne sont pas justifiées », a lâché le défenseur international croate, très proche de l’attaquant. Ce retour au top peut-il permettre à l’ex de l’AS Roma de prendre du galon ?

André Villas-Boas a tué le suspens face aux journalistes. « Nemanja titulaire ? C’est difficile. Bouna (Sarr) a marqué aussi. Payet et Dario (Benedetto) ont été extraordinaires. Il n’y a pas de raisons pour un changement. Radonjic est en pleine confiance, c’est très bon pour nous quand on veut apporter un plus en cours de match. Individuellement, il est dans une forme incroyable, il jouera peut-être titulaire plus tard (contre Nîmes et Metz) », a-t-il conclu. Radonjic est prévenu, il lui faudra encore performer pour bouleverser les plans d’AVB. Il ne demande sans doute que ça !