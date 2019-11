Deux semaines après, on parle toujours de la performance de Dimitri Payet sur le Vieux Port. Face à l’OL de Rudi Garcia, le milieu offensif était motivé comme jamais. Il s’est d’ailleurs offert un doublé et a réalisé la plus belle performance individuelle depuis un très long moment. Les supporters marseillais aimeraient voir le Réunionnais avoir ce niveau tous les week-ends et son club aussi. « C’est sûr que le match de Lyon c’est un fait marquant parce que c’est un contexte et un match différents des autres. On sait de quoi il est capable. Ce n’est pas facile de répéter ce genre de prestation sur toute une saison. La saison est très longue, il refera des matches comme contre Lyon », a par exemple lâché Bouna Sarr face à la presse.

Quelques minutes plus tard, André Villas-Boas lui a emboîté le pas. L’entraîneur portugais estime que face à l’OL, Payet a avant tout bénéficié d’un contexte positif pour réaliser un grand match. Ce soir-là, il y avait les célébrations pour les 120 ans du club, le retour de Garcia au Vélodrome et la venue de Lyon, le meilleur ennemi marseillais depuis quelques années. « Il est arrivé à ce match-là avec un état d’esprit et une intention de bien faire. Il a repris petit à petit sa force physique après les 4 matches de suspension. Il est arrivé dans une forme un peu juste. L’événement, l’ambiance du match, sa motivation durant la conférence de presse d’avant match, ça s’est transformé dans une performance individuelle » synthétise AVB.

Parvenir à mettre la même motivation face à Toulouse que contre l’OL

Maintenant, il faudrait que Payet parvienne à enchaîner ce genre de performances, choses que l’on a plus vraiment vues depuis le printemps 2018 et la formidable aventure marseillaise en Ligue Europa. Les deux semaines de trêve ont dû lui sembler bien longues, lui qui n’a pas joué entre le 21 septembre (exclu face à Montpellier) et le 27 octobre. Face à Toulouse dimanche soir (14e journée de Ligue 1, match à suivre en live commenté sur Foot Mercato), il sera attendu au tournant par ses partenaires et son entraîneur pour tenter de renforcer cette 2e place en championnat.

« C’est vrai qu’on aimerait l’avoir comme ça à tous les matches car il peut faire la différence à chaque rencontre avec sa créativité. C’est difficile aussi de maintenir ce niveau car ton aspect psychologique peut changer. Dans ce type d’événement et de match motivant (contre l’OL), le joueur va être là pour jouer. J’espère qu’il va être compétitif pour Toulouse. Il sait ce qu’il peut faire de bien pour nous et le niveau qu’il peut donner à cette équipe », assure un André Villas-Boas tout heureux d’avoir retrouvé le joueur à ce niveau de compétition. Il reste maintenant à récupérer Thauvin et à limiter les nombreuses suspensions pour que l’OM poursuive son ascension.