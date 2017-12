Nouveau coup dur pour Lille si l’information se confirme de façon officielle. Aujourd’hui, une audience était prévue dans les bureaux de la Ligue de Football Professionnelle. Gérard Lopez, président du LOSC et Marc Ingla, le directeur général, étaient ainsi convoqués par la DNCG. Cette dernière exigeait des « éléments complémentaires » sur la situation financière du club. Et visiblement, ça s’est plutôt mal passé pour les dirigeants dogues, puisque comme l’annonce France 3 en cette soirée de mardi, le LOSC a été interdit de mercato pour le mois de janvier.

L’équipe toujours entraînée par le duo Fernando Da Cruz - Joao Sacramento ne pourra donc pas se renforcer lors du prochain marché des transferts du mois de janvier. Lille pointe actuellement à la 18e marche du classement de Ligue 1, et aurait probablement eu besoin de renforcer son effectif en vue de la lutte pour le maintien. Le club aura tout de même le droit de faire appel de cette décision s’il le juge nécessaire.

De son côté, La Voix du Nord indique que c’est au niveau du budget (annoncé à 105 millions d’euros) qu’Ingla et Lopez devaient se justifier, et ainsi prouver qu’ils avaient les garanties suffisantes pour l’assurer. De quoi lever de nouvelles questions et confirmer certains doutes qui existaient sur le financement du rachat et du projet de Lille. On attend désormais la réaction des principaux intéressés...